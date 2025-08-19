Porto straci gwiazdę? Gigant złożył ofertę w wysokości 20 mln euro

Porto otrzymało ofertę za Diogo Costę. Jak podaje dziennikarz Florian Plettenberg, bramkarz znalazł się na celowniku lokalnego giganta.

Px Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy FC Porto

Jednak nie Ederson? Galatasaray znalazło alternatywę

Galatasaray szuka nowego bramkarza i złożył ofertę za Diogo Costę. Portugalczyk może trafić do Stambułu, jeśli tureckiemu klubowi nie uda się dopiąć transferu Edersona. Golkiper Manchesteru City od jakiegoś czasu znajduje się na wylocie z Etihad Stadium.

Turcy od kilku tygodni pracują nad sprowadzeniem nowego golkipera. Priorytetem jest sprowadzenie Brazylijczyka, ale rozmowy z Obywatelami się przedłużają. Dlatego klub postanowił poszukać alternatywy, gdyby transfer 32-latka nie doszedł do skutku.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga, Galatasaray złożyło ofertę za Costę w wysokości 20 milionów euro plus bonusy. Jeśli ruch ten zostałby sfinalizowany, 25-latek pierwszy raz w swojej karierze reprezentowałby inne barwy niż FC Porto, którego jest wychowankiem.

🚨🦁 EXCLUSIVE | Galatasaray have submitted an official offer for Diogo #Costa worth €20 million plus add-ons.



The priority for Galatasaray is still #Ederson. However, an agreement with Man City is not yet in sight. Therefore, Galatasaray are exploring alternatives, and Costa… pic.twitter.com/B9MPjHQNTG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2025

W klubie, w którym od niedawna występuje reprezentant Polski Jan Bednarek, Portugalczyk wystąpił prawie w 200 spotkaniach. W 85 z nich zachował czyste konto. Mimo młodego wieku jest już ważną postacią Porto, co potwierdza fakt, że jest kapitanem zespołu. Diogo Costa to także podstawowy bramkarz reprezentacji Portugalii.

W przeciwieństwie do Edersona młody golkiper mógłby stać się „jedynką” w bramce Galatasaray na wiele lat. Czas pokaże kogo ostatecznie uda się sprowadzić tureckiemu gigantowi.