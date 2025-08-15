Radomiak sprzedał pomocnika. Solidny zarobek

14:39, 15. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Radomiak Radom

Radomiak Radom potwierdził odejście Bruno Jordao. Środkowy pomocnik został sprzedany do CSKA Sofia. Portugalczyk w Polsce grał półtorej roku.

Arka Gdynia - Radomiak Radom
Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Radomiak Radom

Radomiak pożegnał Portugalczyka

W Radomiu okienko bieżące transferowe to wyjątkowo aktywny okres. Radomiak sprowadził takich piłkarzy, jak Elves Balde, Joao Pedro, Vasco Lopes, Jeremy Blasco, Depu czy Maurides. Z kolei z szeregami Zielonych pożegnali się między innymi Renat Dadaszow, Paulo Henrique, Rafael Barbosa, Rahił Mammadow i Damian Jakubik. Teraz do tej drugiej grupy dołączył kolejny zawodnik.

Radomiak oficjalnie potwierdził sprzedaż Bruno Jordao. Pomocnik z bogatym CV (Braga, Lazio, Wolverhampton) trafił na Struga 63 w zimie 2024 roku. Od tej pory rozegrał 50 spotkań w koszulce ekipy z województwa mazowieckiego. Jego dorobek ofensywny to trzy asysty – dwie z nich zanotował w tym sezonie.

Portugalczyk przenosi się do Bułgarii. Jego nowym klubem będzie CSKA Sofia. Jordao podpisał umowę ważną do 30 czerwca 2028 roku. Zgodnie z doniesieniami Szymona Janczyk z portalu Weszło, Radomiak solidnie zarobi na tym transferze.

