Siemieniec pod lupą zagranicznego klubu! To były rywal Jagiellonii

Adrian Siemieniec może w przyszłym sezonie podjąć pracę za granicą. Jak donosi serwis Meczyki.pl polskim trenerem interesuję się Cercle Brugge. To klub, z którym Jagiellonia Białystok grała w Lidze Konferencji.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Cercle Brugge rozważa zatrudnienie Siemieńca w przyszłym sezonie

Adrian Siemieniec od kwietnia 2023 roku odpowiada za wyniki Jagiellonii Białystok. W pierwszy miesiącach pracy w klubie utrzymał drużynę w PKO BP Ekstraklasie. Natomiast dwanaście miesięcy później świętował zdobycie historycznego mistrzostwa Polski. Co więcej, w poprzednim sezonie doprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz również zagra w fazie pucharowej.

Nic więc dziwnego, że w stronę Siemieńca spoglądać zaczęły zagraniczne kluby. Już jakiś czas temu media pisały o zainteresowaniu, ale wtedy nie padła dokładna nazwa zespołu. Nowe informacje serwisu Meczyki.pl sugerują, kto chce zatrudnić polskiego trenera.

Okazuje się, że Adrian Siemień jest brany pod uwagę przez Cercle Brugge. To klub z belgijskiej Ekstraklasy, który w poprzedniej kampanii rywalizował z Dumą Podlasia na etapie 1/8 finału Ligi Konferencji. Tamten dwumecz wygrała oczywiście drużyna z Podlasia. W obecnych rozgrywkach Brugge radzi sobie fatalnie, zajmując przed ostatnie 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Trudno nie domyślić się, dlaczego rozglądają się za nowym szkoleniowcem. W grę wchodzi zatrudnienie Siemieńca od nowego sezonu 2026/2027.

Co ciekawe, nie tak dawno 34-letni trener zmienił agencję menedżerską. Obecnie za jego interesy odpowiada firma SEG, która współpracuje z takimi szkoleniowcami jak Pep Guardiola, Robin van Persie czy Erik ten Hag.