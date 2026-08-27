AS Monaco – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.08.2026)

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Monaco – Górnik: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze nie miał szczęścia, jeśli mowa o losowaniach eliminacji europejskich pucharów. Za każdym razem trafiali na drużyny, które regularnie grają w rozgrywkach pod egidą UEFA. Decydujący dwumecz rozgrywają z AS Monaco, czyli jednym z najlepszych klubów we Francji.

Pierwsze spotkanie w Zabrzu zakończyło się minimalną porażką drużyny Michala Gasparika (2:3). W rewanżu wicemistrz Polski ma więc szanse, aby odwrócić wynik dwumeczu. Potrzebne będzie do tego trochę szczęścia, a także skuteczność w ataku i lepsza niż ostatnio gra w defensywie.

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Monaco jest wskazywane jako zdecydowany faworyt. Niemniej jednak w Górniku wierzą, że będą w stanie rzucić im wyzwanie. W przeszłości już udowodnili, że potrafią grać jak równy z równym m.in. przeciwko Fenerbahce, z którym zremisowali (1:1).

Monaco – Górnik: transmisja TV

Transmisja meczu Monaco – Górnik Zabrze będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:45.

Monaco – Górnik: transmisja online

Liga Konferencji transmitowana jest również w internecie. Transmisję na żywo z meczu Monaco – Górnik udostępni Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz AS Monaco – Górnik Zabrze? Transmisja meczu AS Monaco – Górnik Zabrze będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Dodatkowo w internecie można obejrzeć spotkanie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie AS Monaco – Górnik Zabrze? Mecz AS Monaco – Górnik Zabrze odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:45.

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