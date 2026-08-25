Bradley Barcola jest przekonany, że tego lata uda mu się dopiąć transfer do Liverpoolu. Francuz miał już dać zielone światło, ale kluby wciąż nie znalazły porozumienia.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Liverpool podjął ważne kroki. Wszystko w rękach PSG

Bradley Barcola coraz mocniej zbliża się do decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Jak informuje „L’Equipe”, otoczenie reprezentanta Francji wierzy, że skrzydłowy Paris Saint-Germain przed końcem letniego okna transferowego przeniesie się do Liverpoolu.

23-latek od pewnego czasu ma jasno określony kierunek. Barcola preferuje właśnie klub z Premier League i miał już wyrazić wstępną zgodę na przeprowadzkę na Anfield. Według francuskich informacji jego wybór nie jest przypadkowy. Skrzydłowy pozostaje zainteresowany Liverpoolem, odkąd zdecydował się nie wiązać swojej przyszłości z PSG poprzez przedłużenie obowiązującej umowy, która wygasa w 2028 roku.

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Francuz miał również rozmawiać z przedstawicielami angielskiego klubu oraz trenerem Andonim Iraolą. Rozmowy dotyczące potencjalnego transferu miały utwierdzić zawodnika w przekonaniu, że Liverpool jest dla niego właściwym miejscem na kolejny etap kariery.

Na drodze do finalizacji transakcji wciąż pozostaje jednak najważniejsza kwestia, czyli porozumienie pomiędzy klubami. PSG nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem i oczekuje bardzo wysokiej kwoty. Liverpool wcześniej przygotował ofertę opiewającą na mniej więcej 115 milionów euro, ale nie zdołał jeszcze sprostać oczekiwaniom Paryżan.

To właśnie stanowisko giganta Ligue 1 może zdecydować o losach całej operacji. Barcola ma być gotowy na transfer, Liverpool jest zainteresowany, lecz oba kluby nadal dzieli finansowa różnica. Najbliższe dni mogą zatem okazać się kluczowe.