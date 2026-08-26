Moder poznał decyzję Feyenoordu. Wiadomo, co z transferem

21:31, 26. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Algemeen Dagblad

Jakub Moder wciąż jest kontuzjowany i nie wiadomo, kiedy wróci do gry. Z Holandii docierają informacje, że jego przyszłość w Feyenoordzie jest przesądzona. Algemeen Dagblad twierdzi, że Polak ma zmienić klub.

Jakub Moder
Obserwuj nas w
box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Feyenoord chce sprzedać Modera

Jakub Moder i jego kariera od momentu wyjazdu z Polski nie przebiega tak, jak sobie to zaplanował. W rozwoju przeszkadzają mu liczne kontuzje, które nie pozwalają mu osiągnąć najwyższego możliwego poziomu. W przeszłości Brighton płaciło za niego 11 milionów euro, a sprzedało go jedynie za 1,5 mln euro. Od stycznia tamtego roku reprezentant Polski gra w barwach Feyenoordu, lecz do tej pory uzbierał tylko 30 spotkań.

Byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie kontuzje. Obecnie środkowy pomocnik jest wyłączony z powodu urazu kolana. Ostatni raz pojawił się na boisku w kwietniu. Nie ma co się dziwić, że Feyenoord coraz bardziej zastanawia się nad jego przyszłością. Klub z Rotterdamu miał już podjąć ostateczną decyzję.

STS TV: Oglądaj ZA DARMO mecze m.in. La Liga i Serie A oraz tenisowy US Open. Zarejestruj się w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji serwisu Algemeen Dagblad wynika, że Feyenoord chciałby sprzedać Modera przed zamknięciem okna transferowego. Wynika to m.in. z faktu, że Polak blokuje miejsce w budżecie płacowym. Gdyby odszedł, klub mógłby pozwolić sobie na transfer innego zawodnika.

Nie tak dawno trener holenderskiego zespołu, Giovanni van Bronckhorst zapowiadał, że 27-latek niebawem wróci do kadry meczowej. Na ten moment tak się jeszcze nie stało. Po 3. kolejkach w Eredivisie zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. W trwającym sezonie Feyenoord zagra w Lidze Mistrzów. W obliczu pojawiających się doniesień trudno przewidzieć, czy taką samą szansę będzie mieć polski piłkarz.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości