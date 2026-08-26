Moder poznał decyzję Feyenoordu. Wiadomo, co z transferem

Jakub Moder wciąż jest kontuzjowany i nie wiadomo, kiedy wróci do gry. Z Holandii docierają informacje, że jego przyszłość w Feyenoordzie jest przesądzona. Algemeen Dagblad twierdzi, że Polak ma zmienić klub.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Feyenoord chce sprzedać Modera

Jakub Moder i jego kariera od momentu wyjazdu z Polski nie przebiega tak, jak sobie to zaplanował. W rozwoju przeszkadzają mu liczne kontuzje, które nie pozwalają mu osiągnąć najwyższego możliwego poziomu. W przeszłości Brighton płaciło za niego 11 milionów euro, a sprzedało go jedynie za 1,5 mln euro. Od stycznia tamtego roku reprezentant Polski gra w barwach Feyenoordu, lecz do tej pory uzbierał tylko 30 spotkań.

Byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie kontuzje. Obecnie środkowy pomocnik jest wyłączony z powodu urazu kolana. Ostatni raz pojawił się na boisku w kwietniu. Nie ma co się dziwić, że Feyenoord coraz bardziej zastanawia się nad jego przyszłością. Klub z Rotterdamu miał już podjąć ostateczną decyzję.

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Z informacji serwisu Algemeen Dagblad wynika, że Feyenoord chciałby sprzedać Modera przed zamknięciem okna transferowego. Wynika to m.in. z faktu, że Polak blokuje miejsce w budżecie płacowym. Gdyby odszedł, klub mógłby pozwolić sobie na transfer innego zawodnika.

Nie tak dawno trener holenderskiego zespołu, Giovanni van Bronckhorst zapowiadał, że 27-latek niebawem wróci do kadry meczowej. Na ten moment tak się jeszcze nie stało. Po 3. kolejkach w Eredivisie zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. W trwającym sezonie Feyenoord zagra w Lidze Mistrzów. W obliczu pojawiających się doniesień trudno przewidzieć, czy taką samą szansę będzie mieć polski piłkarz.