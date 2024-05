Joshua Kimmich jest jednym z kandydatów do opuszczenia latem Bayernu Monachium. Lider środka pola nie spieszy się z decyzją w sprawie nowej umowy. Jeśli jej nie podpisze, będzie dostępny za promocyjną kwotę.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Kimmich dostępny za niewielkie pieniądze

Joshua Kimmich do niedawna był absolutnym liderem na boisku oraz w szatni Bayernu Monachium. Współpraca z Thomasem Tuchelem okazała się natomiast dla niego bardzo niekorzystna. Stracił status czołowej postaci drużyny, a także zaczęto go rzucać po różnych pozycjach. Wrócił na prawą stronę defensywy, choć dużo lepiej radził sobie w środku pola. Na dodatek, popadł w konflikt z niemieckim szkoleniowcem, którego nie zażegnał nawet komunikat o jego odejściu wraz z końcem sezonu.

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Kimmich dość intensywnie zaczął zastanawiać się nad odejściem z Bayernu Monachium. Nadarza się ku temu korzystna okazja, bowiem jego umowa wygasa w połowie 2025 roku. Obie strony prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia, ale do wiążącej decyzji jeszcze daleka droga. Póki co brakuje porozumienia, co finalnie może przesądzić o rozstaniu.

Bayern nie chce doprowadzić do sytuacji, w której traci Kimmicha za darmo. Jeśli więc nie uda się dogadać, już tego lata dojdzie do próby sprzedaży gwiazdora. “Mundo Deportivo” donosi, że kwota transferu może być dość promocyjna, bowiem reprezentant Niemiec został wyceniony na 35 milionów euro.

Kimmich jest w szczególności zainteresowany możliwością przenosin do Barcelony. Xavi Hernandez już w zeszłym roku optował za sprowadzeniem go do Katalonii. Latem Blaugrana pragnie wzmocnić środek pola, a niska cena za Niemca może przesądzić właśnie o tej kandydaturze.

