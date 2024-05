Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Eric-Maxim Choupo-Moting

Oficjalnie: Choupo-Moting i Sarr odchodzą z Bayernu

Bayern Monachium za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych oficjalnie poinformował o odejściu dwóch zawodników – Erica-Maxima Choupo-Motinga i Bouny Sarra. Umowy obu piłkarzy obowiązują tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że bawarski klub nie zaproponuje im przedłużenia kontraktów. To oznacza, że Kameruńczyk oraz Senegalczyk do nowych zespołów będą mogli dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

Lepiej zapamiętany na Allianz Arenie bez wątpienia zostanie Eric-Maxim Choupo-Moting. 35-letni napastnik do Monachium przeprowadził się w 2020 roku, gdy wygasła jego umowa z PSG. Z drużyną Die Roten wygrał trzy mistrzostwa Niemiec. 73-krotny reprezentant Kamerunu w koszulce Bayernu rozegrał łącznie 122 spotkania, strzelił 38 goli i zaliczył 13 asyst.

Natomiast Bouna Sarr, który w aktualnym sezonie pauzował z powodu zerwania więzadła krzyżowego w kolanie, kompletnie zawiódł w stolicy Bawarii. 32-letni prawy obrońca w niemieckim klubie również spędził cztery lata, ale w barwach ekipy z Bundesligi uzbierał zaledwie 33 mecze, zdobył 1 bramkę oraz zanotował 4 ostatnie podania. Warto dodać, że 13-krotny reprezentant Senegalu często jednak musiał odpoczywać od gry z uwagi na liczne problemy zdrowotne.