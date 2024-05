Joan Laporta zmienił plany. Przełożył spotkanie z trenerem

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Xavi

Xavi na gorącym krześle

FC Barcelona po niedzielnym zwycięstwie nad Rayo Vallecano (3:0) w 37. kolejce na Stadionie Olimpijskim zapewniła sobie awans do Superpucharu Hiszpanii. Katalończycy w półfinale zagrają ze zdobywcą Pucharu Króla, a więc Athletikiem Bilbao. Joan Laporta pogratulował w szatni zwycięstwa Xaviemu. Wydaje się, że niedawne tarcia wywołane komentarzami szkoleniowca przed meczem z Almerią, które rozgniewały prezydenta, zostały przynajmniej na chwilę zażegane.

Dziennikarze hiszpańskiego dziennika “Sport” twierdzą, że Laporta nie poruszył kwestii potencjalnego zwolnienia Xaviego. Prezydent zapowiedział, że po ostatnim meczu ligowym z Sevillą odbędzie decydujące spotkanie z trenerem, żeby omówić jego przyszłość oraz plany na kolejny sezon.

Solidny występ Dumy Katalonii pozytywnie ma wpłynąć na dalsze losy Xaviego na Camp Nou. Podczas meczu kibice skandowali, by 44-latek dalej zarządzał zespołem, a nawet wyrażali sprzeciw wobec prezesa klubu. Mimo że uwagi Xaviego głęboko rozczarowały Laportę, to jego zapał do wprowadzania zmiany na ławce trenerskiej może osłabnąć.

Xavi musi teraz być bardziej ostrożny podczas nadchodzących konferencji prasowych, ponieważ kontrowersyjne wypowiedzi mogą znów spowodować napięcia. Barcelona w najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Sevillą w 38. kolejce La Liga.