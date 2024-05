Joao Felix jeszcze nie wie, co czeka go w przyszłym sezonie. Aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Barcelonie, lecz ta nie chce go zatrzymywać za wszelką cenę. "Marca" zdradza, że Portugalczyk na pewno nie wróci do Atletico Madryt.

Felix nie wróci do Atletico

Joao Felix minionego lata robił wiele, aby dołączyć do Barcelony. Wzdychał do tego klubu w mediach, będąc jeszcze wówczas zawodnikiem Atletico Madryt. Duma Katalonii zdecydowała się go sprowadzić, lecz była w stanie jedynie wypożyczyć go na sezon 2023/2024. Portugalczyk otrzymał więc szansę pokazania się i wywalczenia dłuższego pobytu w ekipie Xaviego Hernandeza.

24-latkowi brakuje jednak regularności. Lepsze występy przeplata gorszymi, jednak na przestrzeni całego sezonu nie był wcale kluczową postacią zespołu. W najważniejszych momentach siedział wręcz na ławce rezerwowych, co idealnie obrazuje stosunek Xaviego Hernandeza do reprezentanta Portugalii.

Felix nie może więc być pewny swojej przyszłości. Barcelona rozważa zatrzymanie go na dłużej, lecz nie chce tego robić za wszelką cenę. Atletico Madryt najchętniej pozbyłoby się Portugalczyka w ramach transferu definitywnego, na co Blaugrana najprawdopodobniej nie będzie mogła sobie pozwolić. Przeciętna dyspozycja Felixa nie wpłynęła także pozytywnie na zainteresowanie jego usługami ze strony innych klubów.

Pewne jest, że latem Felix nie wróci do Madrytu. “Marca” informuje, że Diego Simeone nie wiąże z nim planów, a szatnia jest zawiedziona jego zachowaniem w poprzednim roku, kiedy to wymuszał odejście do Barcelony. Atletico będzie więc dążyć do sprzedania niesfornego zawodnika.

