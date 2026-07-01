Z kim i kiedy zagra Anglia w 1/8 finału? Możliwy hit w ćwierćfinale

Reprezentacja Anglii awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W następnej rundzie rywalem Synów Albionu będzie Meksyk. Zkolei w ćwierćfinale mogą zmierzyć się z Brazylią lub Norwegią.

DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Declan Rice

Anglia – Meksyk w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Anglii była o krok od kompromitacji na Mistrzostwach Świata 2026. Mecz z DR Konga od samego początku nie układał się po ich myśli. Już w 7. minucie rywale objęli prowadzenie, a Synowie Albionu byli do bólu nieskuteczni. Dopiero w ostatnim kwadransie o wyniku przesądził Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium strzelił dwie bramki i zapewnił Anglikom awans.

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W efekcie Anglia awansowała do 1/8 finału, gdzie czeka na nich jeden ze współgospodarzy mundialu. Podopieczni Thomasa Tuchela zmierzą się z Meksykiem. Stawką spotkania będzie oczywiście awans do najlepszej ósemki turnieju. Jeśli uda im się pokonać Meksykańczyków, w ćwierćfinale zagrają z wygranym pary Brazylia – Norwegia. Jeśli trafią na Canarinhos, będzie można mówić o hicie Mistrzostw Świata. Starcie Anglia – Meksyk w 1/8 finału zaplanowano na poniedziałek (6 lipca) o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Rywal Anglii w 1/8 finału MŚ 2026 – Meksyk

Potencjalny rywal Anglii w 1/4 finału MŚ 2026 – Brazylia lub Norwegia

Na ten moment pewny udział w 1/8 finału oprócz Anglii i Meksyku mają także Paragwaj, Francja, Kanada, Maroko, Brazylia i Norwegia. Do obsadzenia pozostało jeszcze osiem wolnych miejsc.

Pary 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026: