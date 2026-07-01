Tuchel zabrał głos po horrorze Anglii. Wskazał bohatera rywali

Anglia zameldowała się w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Drużyna Thomasa Tuchela w środę pokonała Demokratyczną Republikę Konga. Selekcjoner Dumnych Synów Albionu w pomeczowym wywiadze podsumował ten mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel: Zaczęliśmy w najgorszy możliwy sposób

Reprezentacja Anglii była o krok od sensacyjnego odpadnięcia z Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Thomasa Tuchela przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga przez większą część spotkania, jednak w końcówce dwa gole Harry’ego Kane’a zapewniły im zwycięstwo 2:1. Tym samym Dumni Synowe Albionu awansowali do 1/8 finału mundialu.

Thomas Tuchel po zakończeniu meczu nie ukrywał zadowolenia z charakteru, jaki pokazał jego zespół. Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że jego piłkarze znaleźli się w bardzo trudnym położeniu już na początku spotkania, ale ani przez moment nie zwątpili w możliwość odwrócenia losów rywalizacji. Trener docenił także bramkarza Demokratycznej Republiki Konga – Lionela Mpasiego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Zaczęliśmy w najgorszy możliwy sposób. Ale nie traciliśmy wiary. Myślę, że w pierwszej połowie powinniśmy dostać rzut karny. Musieliśmy włożyć ogromny wysiłek, ale byliśmy na to przygotowani. To zdecydowanie było zasłużone zwycięstwo. Ich bramkarz, Lionel Mpasi, rozegrał mecz życia. Jak widzieliście, DR Konga zasługuje na ogromne pochwały – powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii.

Dumni Synowie Albionu czekają już na przeciwnika w 1/8 finału. Anglicy zagrają z Meksykiem, który w nocy wyeliminował Ekwador (2:0).