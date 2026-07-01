Belgia – Senegal: oficjalne składy na mecz 1/16 finału MŚ 2026

Reprezentacja Belgii mierzy się z reprezentacją Senegalu. Minimalnymi faworytami zdają się być piłkarze z Afryki. Oto składy na to spotkanie 1/16 MŚ 2026.

René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Oficjalne składy meczowe na starcie Belgów z Senegalczykami

Mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 rozkręciły się już na dobre. Do tej pory byliśmy świadkami zarówno wielkich sensacji, jak i pewnych zwycięstw faworytów. Inaczej będzie zapewne w meczu Belgia – Senegal, bowiem przed początkiem tej rywalizacji trudno wskazać jednoznacznego faworyta, choć bukmacherzy swoje predykcje upatrują w zespole z Afryki.

Trudno się dziwić, bo choć Senegalczycy wygrali w fazie grupowej tylko jeden mecz, to jednak na tle zarówno Francji, jak i Norwegii zaprezentowali się całkiem dobrze. Belgia zaś choć pokonała pewnie Nową Zelandię, to męczyła się choćby w meczu z Iranem, a także starcie z Egiptem nie było zbyt udane w ich wykonaniu. Trudno więc powiedzieć jaka jest prawda o tym zespole i na co stać drużynę z Beneluksu na tym turnieju. Dlatego też spodziewać można się wyrównanego meczu.

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Oto oficjalne składy na mecz Belgia – Senegal:

Belgia: Courtois – Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Vanaken – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

Senegal: Diaw – Diatta, Jakobs, Niakhate – Ciss, Diarra, P. Gueye, I. Gueye – Mane, Ndiaye, Sarr

Początek rywalizacji Belgów z Senegalczykami w środę 1 lipca 2026 roku o godzinie 22:00. Transmisja w programie pierwszym Telewizji Polskiej, w TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji mobilnej spotr.tvp.pl.