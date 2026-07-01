Kane ocenił występ Anglii z DR Konga. Jego słowa mogą zaskakiwać

20:48, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Touchline (X)

Reprezentacja Anglii po dwóch golach Harry'ego Kane'a pokonała Demokratyczną Republikę Konga (2:1). Kapitan kadry uważa, że Dumni Synowie Albionu zagrali dotychczas najlepszy mecz na trwającym mundialu.

Harry Kane
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane: To był nasz najlepszy mecz na mundialu

Reprezentacja Anglii była krok od kompromitacji. Podopieczni Thomasa Tuchela przez większą część meczu przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga, ale na ratunek przybył Harry Kane. Kapitan kadry dwukrotnie wpisał się w końcówce na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026.

Harry Kane tuż po końcowym gwizdku udzielił krótkiego wywiadu. Jedna z jego wypowiedzi może jednak wywołać spore zaskoczenie. Napastnik stwierdził: „Z punktu widzenia ataku, to był nasz najlepszy mecz na mundialu do tej pory”. Trudno nie odnieść wrażenia, że słowa kapitana Anglików stoją w sprzeczności z przebiegiem spotkania, ponieważ jego drużyna przez długi czas musiała odrabiać straty.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mimo kontrowersyjnej opinii Kane’a trudno odmówić Anglikom determinacji. Zespół Thomasa Tuchela do samego końca naciskał na rywali, stworzył wiele sytuacji bramkowych i ostatecznie dopiął swego. Ostatecznie liczy się przede wszystkim awans, choć styl gry Dumnych Synów Albionu z pewnością pozostawił kibicom sporo powodów do dyskusji.

Harry Kane ma już na koncie 84 trafienia w narodowych barwach. Kapitan reprezentacji Anglii potrzebował 118. występów, aby uzbierać taką statystykę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości