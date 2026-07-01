Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane: To był nasz najlepszy mecz na mundialu

Reprezentacja Anglii była krok od kompromitacji. Podopieczni Thomasa Tuchela przez większą część meczu przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga, ale na ratunek przybył Harry Kane. Kapitan kadry dwukrotnie wpisał się w końcówce na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026.

Harry Kane tuż po końcowym gwizdku udzielił krótkiego wywiadu. Jedna z jego wypowiedzi może jednak wywołać spore zaskoczenie. Napastnik stwierdził: „Z punktu widzenia ataku, to był nasz najlepszy mecz na mundialu do tej pory”. Trudno nie odnieść wrażenia, że słowa kapitana Anglików stoją w sprzeczności z przebiegiem spotkania, ponieważ jego drużyna przez długi czas musiała odrabiać straty.

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Mimo kontrowersyjnej opinii Kane’a trudno odmówić Anglikom determinacji. Zespół Thomasa Tuchela do samego końca naciskał na rywali, stworzył wiele sytuacji bramkowych i ostatecznie dopiął swego. Ostatecznie liczy się przede wszystkim awans, choć styl gry Dumnych Synów Albionu z pewnością pozostawił kibicom sporo powodów do dyskusji.

Harry Kane ma już na koncie 84 trafienia w narodowych barwach. Kapitan reprezentacji Anglii potrzebował 118. występów, aby uzbierać taką statystykę.