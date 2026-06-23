Wisła Kraków lada moment powinna skrócić kadrę. O krok od rozstania z Białą Gwiazdą jest Dawid Olejarka. Pomocnik jest bliski gry na poziomie Betclic 2. Ligi - informuje Maciej Decowski-Niemiec z "PodkarpacieLIVE".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Dawid Olejarka opuści Wisłę Kraków. Kierunek Betclic 2. Liga

Wisła Kraków buduje skład na PKO Ekstraklasę. Beniaminek pozyskała już m.in. Marcela Łubika. Teraz władze klubu pracują nad kolejnymi ruchami. Najnowsze doniesienia transferowe z ich obozu przekazuje Maciej Decowski-Niemiec z „PodkarpacieLIVE”. Otóż lada moment szeregi Białej Gwiazdy ma opuścić Dawid Olejarka.

Początkowo wszystko wskazywało na to, że pomocnik zostanie piłkarzem JKS-u Jarosław. Piłkarz jednak jest niezainteresowany tym kierunkiem. Wspomniane źródło zaznacza, że 24-latek zapewne wyląduje na poziomie Betclic 2. Ligi. Kilka klubów ma na celowniku zawodnika Wisły Kraków. Ale wciąż nie wiemy, w którym zespole finalnie wyląduje.

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Dawid Olejarka swego czasu był uznawany za przyszłość Wisły Kraków. Pomocnik jednak nigdy nie odgrywał znaczącej roli w zespole Białej Gwiazdy. Lada moment 24-latek zostanie wolnym agentem, ponieważ 30 czerwca dobiega końca jego kontrakt z beniaminkiem PKO Ekstraklasy. Czas pokaże, gdzie finalnie zagra w kolejnej kampanii młody pomocnik.

W zeszłym sezonie Dawid Olejarka nie zagrał ani jednego meczu w pierwszej drużynie Wisły Kraków. Pomocnik występował w rezerwach, gdzie na poziomie Betclic 3. Ligi rozegrał 32 spotkania. Udało mu się strzelić osiem goli, a także zaliczył sześć asyst.