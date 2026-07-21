Manchester City oferuje fortunę, a Real Madryt szykuje odpowiedź

Real Madryt ponownie analizuje możliwość sprowadzenia Rodriego. Po znakomitym występie pomocnika na mundialu w Ameryce Północnej temat transferu wrócił na Santiago Bernabeu.

fot. Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt wraca po Rodriego? W klubie znów analizują transfer

Real Madryt może jeszcze wrócić do jednego z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy. Chociaż jeszcze niedawno transfer Rodriego wydawał się mało realny, sytuacja uległa zmianie. Jak informuje Matteo Moretto, wewnątrz klubu trwa ponowna analiza potencjalnego ruchu, a część osób z kierownictwa naciska na podjęcie konkretnych działań w sprawie reprezentanta Hiszpanii.

Według źródła ogromne wrażenie na działaczach Królewskich zrobiły ostatnie występy pomocnika podczas MŚ 2026. Rodri po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej światowej czołówki na swojej pozycji, a jego nazwisko ponownie zaczęło pojawiać się w dyskusjach dotyczących przyszłości środka pola madryckiego zespołu.

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Kluczową rolę może odegrać również stanowisko samego zawodnika. Moretto przekazuje, że Rodri jest całkowicie otwarty na powrót do Hiszpanii. Taki scenariusz od dawna miał znajdować się wysoko na liście jego sportowych priorytetów, co z pewnością ułatwiłoby ewentualne negocjacje.

Nie oznacza to jednak, że transfer jest przesądzony. Wciąż nie wiadomo, jakie ostatecznie stanowisko zajmie Florentino Perez. Prezes Realu Madryt nie ukrywa, że nie jest zwolennikiem realizacji tak kosztowej operacji. Niemniej w klubowych gabinetach temat ponownie nabiera znaczenia.

Tymczasem Man City nie zamierza bezczynnie przyglądać się rozwojowi wydarzeń. Ekipa z Premier League przedstawiła Rodriemu bardzo atrakcyjną ofertę przedłużenia kontraktu. Hiszpan nie podjął jednak jeszcze decyzji, co tylko podsyca spekulacje dotyczące jego przyszłości.