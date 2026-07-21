Pogoń Szczecin ogłasza ws. Holewińskiego. Zapadł wyrok

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Axel Holewiński

PZPN przyznał rację Pogoni. Holewiński zostaje

Axel Holewiński ma za sobą trudny okres. Jesienią minionego sezonu błyszczał na wypożyczeniu w Polonii Bytom, a podczas zimowej przerwy wrócił do Pogoni Szczecin, która skróciła jego transfer czasowy. Klub starał się przedłużyć jego umowę, ale bezskutecznie, więc bramkarz został zesłany do rezerw, gdzie spędził drugą część sezonu.

W konsekwencji 20-latek skierował sprawę do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Domagał się rozwiązania kontraktu z winy klubu. Wreszcie nastąpił werdykt, który nie jest korzystny dla Holewińskiego. PZPN przyznał rację Pogoni Szczecin – umowa pomiędzy klubem a piłkarzem pozostanie ważna.

„W dniu 21 lipca 2026 roku Piłkarski Sąd Polubowny PZPN oddalił w całości powództwo zawodnika Axela Holewińskiego przeciwko Pogoń Szczecin S.A. o rozwiązanie kontraktu. Piłkarski Sąd Polubowny w całości podzielił argumentację prezentowaną przez Pogoń Szczecin S.A. i nie znalazł jakichkolwiek podstaw do rozwiązania kontraktu zawodnika z winy Klubu czy tez bez winy Klubu. Sąd oddalił także wniosek zawodnika o zabezpieczenie powództwa na okres trwania sporu.” – przekazała Pogoń Szczecin w oficjalnym komunikacie.

W dniu 21 lipca 2026 roku Piłkarski Sąd Polubowny PZPN oddalił w całości powództwo zawodnika Axela Holewińskiego przeciwko Pogoń Szczecin S.A. o rozwiązanie kontraktu.



Piłkarski Sąd Polubowny w całości podzielił argumentację prezentowaną przez Pogoń Szczecin S.A. i nie znalazł… pic.twitter.com/QYZUEIkq6x — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 21, 2026

Pogoń dodaje, że Holewiński ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, więc pozostanie jej zawodnikiem.