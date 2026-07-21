Lewandowski bez zmiennika w Chicago Fire. „Będzie musiał grać, dlatego tu jest”

17:16, 21. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Robert Lewandowski w nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca) zadebiutuje w barwach Chicago Fire. Rywalem będzie Inter Miami. Gregg Berhalter, cytowany przez serwis Weszło ujawnił, że Polak będzie grał tyle, ile będzie w stanie. W klubie nie ma żadnego innego napastnika.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski jedynym napastnikiem Chicago Fire

Robert Lewandowski, gdyby nie odwołany mecz z Vancouver Whitecaps, miałby za sobą szybki debiut w barwach Chicago Fire. Spotkanie zostało przełożone na późniejszy termin ze względu na pożary w Kanadzie. Gęsty dym dotarł aż nad stolicę stanu Illinois. Lada moment „Strażacy” mają kolejne ligowe starcie. Tym razem na wyjeździe z obrońcą tytułu, czyli Interem Miami.

Co ciekawe, Lewandowski został jedynym nominalnym napastnikiem w klubie. Hugo Cuypers odszedł z klubu, przez co Polak został bez zmiennika. Gregg Berhalter, a więc trener zespołu odniósł się do tego na konferencji prasowej. Zaznaczył także, że w tym sezonie było kilka przypadków, gdy musieli zagrać mecz bez nominalnego zawodnika na pozycji numer dziewięć.

Badamy ten ruch w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Robert będzie musiał grać, prawda? Właśnie dlatego tu jest. Jest tu, żeby grać, a my damy mu tyle czasu na grę, ile będzie w stanie wytrzymać przez najbliższe tygodnie i miesiące. Graliśmy też czasami bez Hugo i typowego napastnika. Były prawdopodobnie trzy lub cztery mecze, które zaczęliśmy bez prawdziwego numeru 9. Znajdziemy więc sposób, żeby to zrobić i kiedy będziemy mogli kogoś wprowadzić, skorzystamy z tego. Uważamy, że mamy teraz dobry skład – mówił Gregg Berhalter, cytowany przez serwis Weszło.

Mecz Inter Miami – Chicago Fire odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca) o godzinie 1:30 czasu polskiego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości