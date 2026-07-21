FC Barcelona zaczęła myśleć o głośny transferze. Duma Katalonii właśnie włączyła się do walki o sprowadzenie Ayyouba Bouaddiego. Gwiazda Lille OSC jest łączona z wielkim klubami - przekazuje Ekrem Konur.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ayyoub Bouaddi wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona na poważnie zaczęła podchodzić do letniego okienka transferowego. Mistrzowie Hiszpanii planują kolejne głośne ruchy kadrowe. Jak się okazuje, jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd na rynku zaczęła być łączona z przeprowadzką na Camp Nou. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Ayyoub Bouaddi z Lille OSC.

Reprezentant Maroka ma za sobą świetny mundial i zaczął trafiać na listę największych klubów Europy. Utalentowany pomocnik ostatnio był łączony z Arsenalem oraz Manchesterem City. Teraz dowiadujemy się, że do rywalizacji włącza się także FC Barcelona. Duma Katalonii jednak może mieć problem z zapłatą, ponieważ za 18-latka trzeba zapłacić nawet 100 milionów euro.

Nie od dziś wiemy, że FC Barcelona ma problemy finansowe. W bardziej uprzywilejowanej sytuacji są kluby Premier League, które dysponują ogromną gotówką. Wydaje się, że na ten moment Ayyoub Bouaddi jest bliżej przeprowadzki właśnie do Anglii. Czas jednak pokaże, w którym zespole finalnie wyląduje 18-latek.

Ayyoub Bouaddi dotychczas rozegrał 96 spotkań w koszulce Lille OSC. Marokańczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami.