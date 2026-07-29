Pogoń jest dogadana ws. kolejnego transferu. Oferuje 300 tysięcy euro

Pogoń Szczecin chce pozyskać Rifeta Kapicia z Lechii Gdańsk. Porozumienie z piłkarzem jest gotowe, ale brak dogadania z klubem. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Kapić dogadany z Pogonią, czekają na zgodę Lechii

Pogoń Szczecin przegrała w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO Ekstraklasy 0:1 z zespołem Legii Warszawa. Niemniej kibice tego zespołu mogą dość optymistycznie patrząc w przyszłość. To głównie ze względu na ostatnie ruchy transferowe. Nowym graczem Portowców został Darko Churlinov, a kolejny istotny gracz jest już dogadany z klubem.

Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Rifet Kapić, gracz Lechii Gdańsk, ma już ustalone warunki kontraktu z Pogonią. W tej sprawie pozostało więc tylko porozumienie pomiędzy klubami, a z tym jest problem. Spadkowicz z ligi oczekuje bowiem przynajmniej 800 tysięcy euro za Bośniaka, zaś ekipa ze Szczecina zaproponowała do tej pory tylko 300 tysięcy euro. Trudno więc powiedzieć, czy obie strony pójdą na pewne ustępstwa, ale z pewnością pomocnik byłby sporym wzmocnieniem zespołu Dumy Pomorza.

Rifet Kapić w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach Lechii Gdańsk ten 31-letni pomocnik ma 101 występów i 12 bramek oraz 11 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 800 tysięcy euro.

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