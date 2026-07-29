Wieczysta blisko kolejnego transferu. To 4-krotny reprezentant Senegalu

11:52, 29. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek

Wieczysta Kraków prowadzi zaawansowane rozmowy ws. transferu Amatha Ndiaye z Realu Valladolid. Skrzydłowy ma kosztować 200 tysięcy euro, o czym poinformował Mateusz Borek.

Kazimierz Moskal
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Skrzydłowy blisko transferu do Wieczystej

Wieczysta Kraków oczywiście ma bodaj jedne z największych możliwości finansowych spośród wszystkich klubów PKO Ekstraklasy, ale one nie gwarantują sukcesów. Pierwszym tego przykładem może być porażka beniaminka z zespołem Radomiaka Radom w pierwszej kolejce. Niemniej, patrząc także na samą grę, w dłuższej perspektywy klub spod Wawelu może się dobrze prezentować w naszej elicie.

Pomóc w tym mają dwa transfery, które są blisko. Pierwszym z nich jest Mateusz Wieteska, który wzmocni defensywę, a drugim nowy gracz na skrzydło. Według informacji, które przekazał Mateusz Borek, nowym graczem Wieczystej najpewniej zostanie Amath Ndiaye. 30-letni zawodnik Realu Valladolid na koncie ma cztery mecze w pierwszej reprezentacji Senegalu, a klub z Krakowa ma zapłacić za niego 200 tysięcy euro.

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Amath Ndiaye w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań w La Liga 2, w których zdobył cztery gole. Łącznie na koncie ma jednak ponad 130 spotkań w La Liga, gdzie sześciokrotnie trafiał do siatki oraz osiem razy notował asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 600 tysięcy euro.

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