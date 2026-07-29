Real Madryt ruszył po wielką gwiazdę. Pierwszy ruch już wykonany

11:33, 29. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Real Madryt wykonał pierwszy ruch w sprawie wielkiego transferu. Królewscy rozpoczęli rozmowy z Man City dotyczące pozyskania Rodriego. Decyzja zapadła na najwyższym szczeblu.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez długo zwlekał. Teraz Real Madryt zrobił pierwszy krok

Real Madryt coraz poważniej myśli o sprowadzeniu jednego z najlepszych pomocników świata. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, klub z Estadio Santiago Bernabeu po raz pierwszy skontaktował się z Manchesterem City w sprawie Rodriego. Rozpoczął tym samym działania mające na celu zbadanie możliwości przeprowadzenia transferu.

Według włoskiego dziennikarza pierwsze rozmowy między obiema stronami miały charakter ustny. Nie oznacza to jeszcze formalnych negocjacji, ale pokazuje, że zainteresowanie ze strony klubu z La Liga jest realne i zostało zaakceptowane przez najważniejsze osoby w klubie.

Oglądaj mecze ZA DARMO w STS TV. Skorzystaj z promocji dla nowych klientów z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Co ciekawe, Real przez wiele miesięcy nie był postrzegany jako klub zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Hiszpanii. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnim czasie, a prezes Florentino Perez miał już wyrazić zgodę na rozpoczęcie operacji związanej z pozyskaniem pomocnika przedstawiciela Premier League.

Romano poinformował również, że hiszpański gigant jest gotowy przeznaczyć na ten cel ponad 50 milionów euro. Kwota ta pokazuje skalę ambicji madryckiego klubu, który chce wzmocnić środek pola zawodnikiem gwarantującym doświadczenie, jakość i przywództwo.

Ewentualne przybycie Rodriego oznaczałoby jednak konieczność dokonania zmian w obecnej kadrze. Los Blancos musieliby prawdopodobnie rozważyć sprzedaż jednego z obecnych pomocników, aby zrobić miejsce dla gwiazdy Manchesteru City. Transfer Rodriego byłby jednym z najbardziej znaczących ruchów tego lata. Hiszpan doskonale zna realia La Liga, a jego profil idealnie wpisuje się w potrzeby Królewskich.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości