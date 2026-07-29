Real Madryt ruszył po wielką gwiazdę. Pierwszy ruch już wykonany

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez długo zwlekał. Teraz Real Madryt zrobił pierwszy krok

Real Madryt coraz poważniej myśli o sprowadzeniu jednego z najlepszych pomocników świata. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, klub z Estadio Santiago Bernabeu po raz pierwszy skontaktował się z Manchesterem City w sprawie Rodriego. Rozpoczął tym samym działania mające na celu zbadanie możliwości przeprowadzenia transferu.

Według włoskiego dziennikarza pierwsze rozmowy między obiema stronami miały charakter ustny. Nie oznacza to jeszcze formalnych negocjacji, ale pokazuje, że zainteresowanie ze strony klubu z La Liga jest realne i zostało zaakceptowane przez najważniejsze osoby w klubie.

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Co ciekawe, Real przez wiele miesięcy nie był postrzegany jako klub zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Hiszpanii. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnim czasie, a prezes Florentino Perez miał już wyrazić zgodę na rozpoczęcie operacji związanej z pozyskaniem pomocnika przedstawiciela Premier League.

Romano poinformował również, że hiszpański gigant jest gotowy przeznaczyć na ten cel ponad 50 milionów euro. Kwota ta pokazuje skalę ambicji madryckiego klubu, który chce wzmocnić środek pola zawodnikiem gwarantującym doświadczenie, jakość i przywództwo.

🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.



Negotiations have started with verbal discussions between clubs.



Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.



Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Ewentualne przybycie Rodriego oznaczałoby jednak konieczność dokonania zmian w obecnej kadrze. Los Blancos musieliby prawdopodobnie rozważyć sprzedaż jednego z obecnych pomocników, aby zrobić miejsce dla gwiazdy Manchesteru City. Transfer Rodriego byłby jednym z najbardziej znaczących ruchów tego lata. Hiszpan doskonale zna realia La Liga, a jego profil idealnie wpisuje się w potrzeby Królewskich.