Inter zagiął parol na pomocnika z Ligue 1. Chivu chce znanego piłkarza

Pierre-Emile Hojbjerg celem transferowym Interu Mediolan

Inter Mediolan zapowiada dużą aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włoski klub planuje zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, aby utrzymać wysoki poziom sportowy. Trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu – liczy między innymi na wzmocnienie środka pola. Rumuński szkoleniowiec uważa, że w tym sektorze boiska jego drużynie przydałaby się większa jakość oraz doświadczenie.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Inter może wybrać się na zakupy do Francji. Uwagę giganta z Mediolanu przykuł bowiem pomocnik Olympique’u Marsylia, Pierre-Emile Hojbjerg.

30-letni Duńczyk wydaje się bardzo ciekawą opcją – posiada duże doświadczenie i odpowiednią jakość, a wciąż może grać na najwyższym poziomie przez kilka sezonów. Sytuację zawodnika monitorują również inne kluby z Serie A, w tym Juventus oraz AS Roma.

Hojbjerg z powodzeniem występuje w barwach francuskiego zespołu od lipca 2024 roku. Wówczas przeniósł się na Stade Velodrome na zasadzie wypożyczenia z Tottenhamu Hotspur, a rok później został wykupiony za niespełna 15 milionów euro. Pomocnik, który w swoim CV ma także Southampton oraz Bayern Monachium, w 36 meczach obecnej kampanii zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty, będąc ważnym ogniwem drużyny z Marsylii.