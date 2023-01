Pressfocus Na zdjęciu: Sergej Milinkovic-Savic

Nieugięte jeszcze do niedawna Lazio zaczęło powoli zmieniać swoje nastawienie względem sprzedaży Sergeja Milinkovicia-Savicia. Władze klubu uważają, że Serb myślami jest już poza Serie A i są gotowe sprzedać go do Arsenalu. Orły domagają się jednak za pomocnika 100 milionów euro.

Arsenal od dłuższego czasu pyta o sytuację Sergeja Milinkovicia-Savicia

Lazio jest otwarte na sprzedaż pomocnika

Orły domagają się jednak przynajmniej 100 milionów euro

Wymagania finansowe Lazio odstraszają potencjalnych kupców

Ósmy sezon w barwach Lazio Rzym rozgrywa już Sergej Milinkovic-Savic. Serb od wielu lat jest jednym z liderów drużyny, choć brakuje mu nieco trofeów. Z Orłami sięgnął raz po puchar i dwukrotnie po superpuchar Włoch. Z tego też względu zaczął rozważać opuszczenie drużyny na rzecz mocniejszego klubu. Niechętne jego sprzedaży pozostawało jednak Lazio.

Serb wielokrotnie kuszony był przez europejskie potęgi, ale pozostawał wierny Biancocelestim. Powoli oswaja się jednak z myślą o poszukaniu nowych wyzwań. O sytuację zawodnika od kilku tygodni regularnie pyta Arsenal, który liczy, że uda mu się przekonać pomocnika do transferu. Jak podała redakcja Il Messaggero, włoski klub jest gotowy na sprzedaż 27-latka.

Kontrakt Milinkoviccia-Savicia wygasa wraz z końcem przyszłego sezonu, co nieco zaniża jego rynkową wartość. Lazio nie zamierza jednak sprzedawać go za mniej niż 100 milionów euro. Biorąc to pod uwagę, oczekiwania finansowe Biancocelestich wydają się mocno wygórowane. Arsenal na pewno nie jest gotowy na tak duży wydatek, dlatego Serb prawdopodobnie zimą nie zmieni klubu.

