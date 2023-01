PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Balde

Alejandro Balde przebojem wdarł się do pierwszego zespołu FC Barcelony. Mimo tego nastolatek wciąż nie podpisał seniorskiego kontraktu, co chcą wykorzystać Arsenal i Newcastle United.

Alejandro Balde jest w tym sezonie podstawowym lewym obrońcą Barcelony

Piłkarz oficjalnie wciąż jest jednak zaledwie graczem rezerw i nie zdołał dojść do porozumienia z Dumą Katalonii w sprawie nowej umowy

Przedłużające się negocjacje spróbują wykorzystać Arsenal i Newcastle United

Angielskie kluby wykorzystają problemy Barcelony?

Alejandro Balde to jedno z odkryć Xaviego Hernandeza. Co prawda lewy obrońca zadebiutował jeszcze pod wodzą Ronalda Koemana, ale to obecny szkoleniowiec zespołu uczynił go pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony. Mało tego, od początku tego sezonu jest podstawowym wyborem na pozycji lewego – a czasem prawego – defensora.

19-latek dysponuje wielką szybkością, podejmuje też dobre decyzje pod polem karnym rywala. Nic dziwnego, że szybko znalazł uznanie w oczach Xaviego, który w bocznych strefach boiska oczekuje dynamizmu i odwagi. Dobra postawa w barwach Dumy Katalonii zaowocowała z kolei awaryjnym powołaniem Balde na Mistrzostwa Świata w Katarze. Tam 19-latek rozegrał swoje pierwsze cztery mecze w kadrze Hiszpanii.

Mimo świetnej postawy, sytuacja finansowa klubu sprawia, że oficjalnie Balde nadal pozostaje zawodnikiem rezerw. I zarabia na poziomie piłkarza z trzeciej ligi. Klub prowadzi negocjacje z lewym obrońcą, a ten podkreśla, że priorytetem jest dla niego pozostanie na Camp Nou. Zawsze dodaje jednak: “nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości”.

Tę sytuację chcą wykorzystać Arsenal oraz Newcastle United. Ze swoją dynamiką piłkarz wydaje się skrojony pod Premier League. Młody wiek daje też spore nadzieje na harmonijny rozwój w przyszłości. Kataloński Sport donosi, że oba angielskie kluby nawiązały już kontakty z agentem zawodnika. Hiszpanowi nie podoba się ponoć fakt, iż nowa umowa z Barceloną weszłaby w życie dopiero latem – w podobnej sytuacji znajduje się też Gavi. Niewykluczone zatem, że rozważy opcję odejścia z drużyny, której jest wychowankiem.

Balde rozegrał w tym sezonie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował trzy ligowe asysty.

