Alexander Nubel, Bayern Monachium

Alexander Nübel będzie kontynuował karierę w VfB Stuttgart

Bramkarz lada moment oficjalnie opuści Bayern Monachium

Ostatni czas 26-latek spędził na wypożyczeniu w AS Monaco

Nowy rozdział w karierze

Ostatnie dwa sezony Alexander Nübel spędził na wypożyczeniu w AS Monaco. Przez ten czas w klubie z Ligue 1 rozegrał niespełna sto spotkań. Jednak pomimo dobrej gry klub z Księstwa nie zdecydował się na wykupienie 26-latka. Tym samym przed tym sezonem wrócił on do macierzystej drużyny.

Teraz jednak, jak donosi Sky Sports DE Nübel odjedzie również z Bayernu Monachium. Bramkarz miałby duże problemy z regularną grą w zespole “Die Roten”, tym samym zdecydował się na przenosiny do VfB Stuttgart, gdzie ma być ważną postacią zespołu. W sumie bilans spotkań Niemca w ekipie z Monachium zamknął się na czterech występach.

