Real Madryt wygrał pierwszy mecz towarzyski przeciwko Milanowi (3-2)

Był to premierowy występ Jude Bellinghama w trykocie Królewskich

Carlo Ancelotti nie krył zachwytów nad grą reprezentanta Anglii

“Kompletny środkowy pomocnik”

Real Madryt pokonał w nocy z niedzieli na poniedziałek Milan 3-2 w pierwszym meczu towarzyskim przed sezonem 2023/2024. Było to również premierowe spotkanie Jude Bellinghama w koszulce Królewskich.

Anglik rozegrał bardzo dobre zawody, choć nie wpisał się na listę strzelców. Bardzo aktywnie uczestniczył w grze ofensywnej, co po zakończonym spotkaniu przyznał Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec rozpływał się nad utalentowanym pomocnikiem.

– Bellingham rozegrał dobry mecz. Oczywiście drużyna musi się jeszcze dostosować do jego umiejętności, które są wyjątkowe. Jego wejścia w pole karne to dla nas bardzo ważna zaleta, którą musimy wykorzystywać w sezonie.

– To fenomenalny piłkarz, bardzo istotny. Kompletny środkowy pomocnik, który ma bardzo wysoki rytm gry i gra bardzo intensywnie. Świetnie porusza się bez piłki i ma inne cechy od pomocników, których posiadamy. Porównując go do naszych innych pomocników, ma taką umiejętność znajdowania wolnej przestrzeni. Myślę, że to dodaje coś więcej do tej kadry.

– To rzadkie widzieć piłkarza z taką jakością w wieku 20 lat. Myślę, że ma szansę, by być lepszym, ale uważam też, że mamy szczęścia, że mamy go w naszym składzie – mówi Ancelotti.

