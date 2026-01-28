Nowy rekord Brazylii. Wielki transfer z Premier League

17:01, 28. stycznia 2026
Michał Stompór
Brazylia w najbliższym czasie będzie musiała zaktualizować zestawienie największych transferów do krajowej ligi. Fabrizio Romano potwierdził, że Lucas Paqueta zamieni West Ham na Flamengo.

Lucas Paqueta
Lucas Paqueta

Brazylia z nowym rekordem. Flamengo wraca na szczyt

W zimie 2020 roku czele tabeli „największe transfery” znalazł się ruch z udziałem Gabriela Barbosy, za którego Flamengo zapłaciło Interowi 17,5 miliona euro. Po pięciu latach Rubro-Negro znowu wrócą na szczyt. Brazylia doczeka się pierwszej transakcji, której wartość przekroczy 40 milionów.

Lucas Paqueta opuszcza West Ham i wraca do klubu, w którym się wychował. Flamengo na konto Młotów przeleje dokładnie 42 miliony euro, co potwierdza Fabrizio Romano. Pomocnik w styczniu 2019 roku opuścił Fla i przeniósł się do Milanu za nieco ponad 38 mln.

W ten sposób Mengão pobiją rekord Cruzeiro, które kilkanaście dni temu sfinalizowało zakup Gersona z Zenita Petersburg za 27 mln. Rok wcześniej Palmeiras sprowadzili Vitora Roque z Barcelony za 25,5 mln i to 20-latek po transferze Paquety będzie zajmował trzecie miejsce we wspomnianym wyżej zestawieniu.

28-letki Paqueta w tym sezonie rozegrał 19 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Swego czasu reprezentantowi Canarinhos groziło nawet dożywotnie zawieszenie.

