Piłkarz Premier League może zostać zawieszony do końca życia!

Mail Sport informuje o karze, która grozi jednemu z piłkarzy Premier League. Pomocnik może zostać zawieszony do końca życia, twierdzi angielski dziennik. To efekt skandalu bukmacherskiego z jego udziałem.

Action Plus Sports Images/ Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Premier League

Zamieszanych 60 osób. Koniec kariery pomocnika Premier League?

Koniec kariery w wieku 26 lat? To scenariusz, który może czekać pomocnika Premier League. Najwyższa możliwa kara grozi piłkarzowi, który jest rozchwytywany na rynku transferowym, a portal Transfermarkt wycenia go na ponad 60 milionów euro. Lucas Paueta był łączony z przeprowadzką do Manchesteru City, ale w tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że Obywatele już jakiś czas temu zrezygnowali z tego ruchu.

Reprezentant Brazylii został oskarżony o udział w skandalu bukmacherskim. Zawodnik West Hamu miał celowo otrzymywać żółte kartki, na czym korzystali jego bliscy. Rodzina i znajomi piłkarza, łącznie około 60 osób, stawiali zakłady dotyczące ukarania wychowanka Flamengo przez sędziego. Okazało się, że aktywność dotycząca tych wydarzeń dotyczyła regionu, w którym dorastał Paqueta.

Angielska federacja rozważa nawet dożywotnią dyskwalifikację Brazylijczyka. Jako przykład podaje się sytuację z udziałem Kynana Isaaca, Były obrońca Reading został “wyrzucony” ze świata fubolu na dziesięć lat. FA uznała go winnym celowego otrzymania kartki, co miało związek z zakładami bukmacherskimi postawionymi przez jego znajomych.

Przypadek Paquety wydaje się bardziej poważny, ponieważ zaangażowanych zostało kilkadziesiąt osób. Decyzję w sprawie 26-lata poznamy zapewne przed startem nowego sezonu. To kolejna afera bukmacherska z udziałem gwiazdy Premier League. Wcześniej “bohaterami” skandali byli m.in. Ivan Toney i Sandro Tonali.

