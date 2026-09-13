Boniek jednoznacznie podsumował Papszuna i Legię

Legia Warszawa zmierzy się z Widzewem Łódź. W rozmowie z TVP Sport stołeczny klub oraz Marka Papszuna podsumował Zbigniew Boniek. "Jakość zespołu i styl na kolana nie powalają" - mówi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek wskazał słabe strony Legii pod wodzą Papszuna

Legia Warszawa i Widzew Łódź zmierzą się w bezpośrednim meczu w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do spotkania dojdzie w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 17:30. Dla Wojskowych będzie to szansa, żeby odzyskać fotel lidera. Natomiast gospodarze po raz pierwszy zagrają pod wodzą nowego trenera. Ostatnio stery w klubie przejął Mateusz Stolarski, który zastąpił Aleksandara Vukovicia.

Przed hitem kolejki w Ekstraklasie w rozmowie z TVP Sport stołeczny klub ocenił Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN uważa, że Legia pod wodzą Marka Papszuna jest dobrze przygotowana, ale brakuje jej jakości w składzie, a na dodatek styl gry nie powala na kolana.

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– To wymagający trener, który – tam, gdzie pracuje – to o wszystkim decyduje. Kiedy prowadził Raków, nikt oprócz niego nie udzielał wywiadów. Po jego odejściu wszystko się rozluźniło. Natomiast w Legii znowu jest postacią numer jeden. Marek Papszun wie, jak pracować. Natomiast trzeba powiedzieć, że mamy połowę września, a Legii została wyłącznie walka w lidze. Odpadła z Pucharu Polski, do Europy się nie zakwalifikowała. Jest dobrze przygotowana, jednak jakość zespołu i styl na kolana nie powalają. Trener Papszun stworzył drużynę dobrze zorganizowaną, wytrenowaną, ambitną, zdyscyplinowaną, ale indywidualnej jakości piłkarskiej, za dużo tam nie widzę – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z TVP Sport.

Na ten moment Legia ma 15 punktów w tabeli i zajmuje 3. miejsce. Dla porównania Widzew po 7. kolejkach ma na swoim koncie tylko 7 punktów i plasuje się dopiero na 13. miejscu z przewagą dwóch oczek nad strefą spadkową.