Napoli wreszcie dogadało się z Chelsea. Obrońca zmieni klub

Napoli jest o krok od pozyskania Benoita Badiashile'a z Chelsea. Jak informują Corriere dello Sport i Corriere della Sera, Francuz we wtorek przejdzie testy medyczne.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Badiashile ma wzmocnić osłabioną defensywę Napoli

Napoli zdecydowało się na sprowadzenie środkowego obrońcy po problemach zdrowotnych kilku zawodników. Urazów w okresie przygotowawczym doznali Alessandro Buongiorno, Sam Beukema oraz Luca Marianucci. Szczególnie poważna jest sytuacja pierwszego z nich. Buongiorno przeszedł pod koniec lipca operację łąkotki i według Corriere della Sera nie wróci do gry przed styczniem 2027 roku.

Badiashile ma jeszcze w poniedziałek przylecieć do Włoch. Dzień później 25-letni defensor przejdzie badania w rzymskiej klinice Villa Stuart. Następnie ma udać się do Neapolu, aby sfinalizować przeprowadzkę do ekipy Azzurrich.

Porozumienie z Chelsea zakłada wypożyczenie Francuza. Napoli zapłaci za nie trzy miliony euro oraz kolejny milion w formie bonusów. W umowie znajdzie się również opcja definitywnego wykupu zawodnika za 27 milionów euro.

Francuski obrońca trafił do Chelsea z Monaco w 2023 roku. Angielski klub zapłacił wówczas za niego 38 milionów euro. Badiashile rozegrał później 71 spotkań w barwach londyńskiego zespołu. W poprzednim sezonie pojawił się jednak na boisku tylko 16 razy we wszystkich rozgrywkach.

Transfer ma zapewnić Napoli dodatkowe rozwiązanie w mocno osłabionej defensywie. Kluczowym momentem pozostają wtorkowe testy medyczne. Jeśli nie wykażą żadnych problemów, Badiashile zostanie nowym zawodnikiem Azzurrich.