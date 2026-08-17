Napoli chce byłego gracza Realu. Jest pierwsza oferta

07:49, 17. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Napoli rozpoczęło starania o Daniego Ceballosa, który obecnie jest wolnym zawodnikiem. Według Sportal Hiszpan znalazł się również na radarze Juventusu.

Massimiliano Allegri
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Ceballos na celowniku Napoli i Juventusu

Napoli chce wzmocnić środek pola drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Jednym z kandydatów został Dani Ceballos. Hiszpański pomocnik zakończył swój długi pobyt w Realu Madryt i jest obecnie wolnym zawodnikiem.

Według Sportal klub z Neapolu wykonał już konkretny ruch. Przedstawiciele Ceballosa otrzymali ofertę od Napoli. Władze Partenopei chcą przekonać 30-latka do kontynuowania kariery w Serie A. Jego doświadczenie ma być istotnym argumentem dla zespołu, który zamierza rywalizować na kilku frontach.

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Ceballos ma jednak także inną możliwość. Pomocnik prowadzi rozmowy z Realem Betis, w którym rozwijał się przed transferem do Realu Madryt w 2017 roku. Napoli nie zamierza jednak rezygnować i mocno zabiega o pozyskanie reprezentanta Hiszpanii.

Sytuację zawodnika obserwuje również Juventus. Stara Dama interesowała się Ceballosem już poprzedniego lata i nadal ma go na swojej liście. Hiszpan nie jest jednak obecnie jednym z najważniejszych celów klubu z Turynu. To może otworzyć Napoli drogę do szybszego porozumienia z pomocnikiem.

Brak konieczności płacenia kwoty transferowej może przyspieszyć negocjacje. Wiele będzie zależało od odpowiedzi otoczenia Ceballosa na propozycję z Neapolu. Napoli próbuje wykorzystać sytuację i zapewnić Allegriemu kolejnego doświadczonego zawodnika.