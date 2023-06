fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito w minionym sezonie zaprezentował się dość przeciętnie

Hiszpan jest bliski opuszczenia Śląska Wrocław już tego lata

Zainteresowanie napastnikiem wykazują cztery kluby, które złożyły oferty

Gwiazdor Śląska na wylocie

Śląsk Wrocław w sezonie 2022/2023 do samego końca walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Ostatecznie udało się pozostać w elicie, choć tego lata zespół może przejść poważne zmiany. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch gwiazd – Johna Yeboaha oraz Erika Exposito. Transfer tego pierwszego się wysypał, natomiast drugi jest o krok od odejścia z klubu.

Sport.pl informuje, że Exposito generuje poważne zainteresowanie. Śląsk otrzymał za niego aż cztery oferty. Jedna pochodzi z łotewskiego Riga FC, przygotowującego się do gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Pozostałe ekipy nie zostały ujawnione. Żadna z ofert nie przekracza miliona euro, co jest tłumaczone przeciętnym sezonem hiszpańskiego napastnika.

Kontrakt Exposito obowiązuje tylko do 2024 roku. Śląsk jest w tej sytuacji pod ścianą i musi sprzedać lidera ofensywy. Po powrocie ze zgrupowania Hiszpan rozpatrzy oferty i najprawdopodobniej zdecyduje się na którąś z nich.

