Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (14.10.2026)

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA Wuhan. W 1/16 finału dojdzie do polskiego pojedynku, w którym jej rywalką będzie Magdalena Fręch. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Magdalena Fręch – Iga Świątek odbędzie się w środę, 14 października 2026 roku. Spotkanie 1/16 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się o godzinie 05:00 czasu polskiego.

Świątek zajmuje 9. miejsce w rankingu WTA, natomiast Fręch plasuje się na 56. pozycji. Wyżej sklasyfikowana jest więc Świątek, która będzie zdecydowaną faworytką polskiego pojedynku. Stawką spotkania jest awans do 1/8 finału turnieju w Wuhan. W poprzedniej rundzie Magda pokonała Mananchaya Sawangkaew (2:0). Dla Igi to pierwszy mecz w tym turnieju.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Świątek – Fręch zaplanowano na godzinę 05:00.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Magdalena Fręch – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek z Magdaleną Fręch w 1/16 finału WTA Wuhan rozpocznie się w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 05:00 czasu polskiego.

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