Barcelona planuje transfery. Duże nazwiska na liście życzeń

17:45, 12. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Juan Jesus

FC Barcelona planuje transfery, a jedną z pozycji, którą chcą wzmocnić jest prawa obrona. Juan Jesus poinformował o dwóch topowych zawodnikach, którzy są na liście życzeń. Chodzi o Pedro Porro i Jeremiego Frimponga.

Joan Laporta
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Frimpong i Porro na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona nie zatrzymuje się ani na moment. Przed przerwą na reprezentacje imponowali formą, a trzy tygodnie bez oficjalnego meczu niczego nie zmieniły. Po wznowieniu rozgrywek podopieczni Hansiego Flicka rozbili przed własną publicznością Getafe (3:0). Warto dodać, że zagrali bez najlepszego i najskuteczniejszego do tej pory zawodnika – Raphinhi. Brazylijczyk wypadł na dwa spotkania ze względu na kontuzje.

Gdy na boisku trwa walka o każdy punkty w klubowych biurkach myślą o przyszłości i wzmocnieniach. W nadchodzących miesiącach planowane są transfery. Do zespołu ma dołączyć m.in. prawy obrońca. Ma to związek z faktem, że prawdopodobnie z drużyną pożegna się Jules Kounde.

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Z doniesień Juana Jesusa wynika, że Katalończycy obserwują dwóch zawodników. Pierwszy z nich to Pedro Porro, a więc piłkarz Tottenhamu. Reprezentant Hiszpanii w przeszłości był już przymierzany do zespołu. Było to jeszcze w czasach, gdy bronił barw Sportingu CP. Drugi gracz, którego uważnie obserwują to Jeremie Frimpong. Reprezentant Holandii po transferze do Liverpoolu nie może się odnaleźć. Na dodatek Iraola nie wiąże z nim większej przyszłości, więc jeśli pojawi się oferta, dostanie zgodę na zmianę otoczenia.

Obecnie oprócz wspomnianego Kounde na prawej stronie Hansi Flick ma do dyspozycji także Joao Cancelo i Xaviego Esparta, który częściej występuje jednak po drugiej stronie defensywy, zastępując Alejandro Balde.

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