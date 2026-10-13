Man United obserwuje gwiazdę Atletico. 500 mln euro w kontrakcie

Giuliano Simeone znalazł się w kręgu zainteresowań Man United. W bezpośrednim meczu z Atletico Madryt piłkarz będzie uważnie obserwowany przez Czerwone Diabły. Mundo Deportivo informuje, że Hiszpanie uważają go za nietykalnego.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Simeone pod lupą Man United

Manchester United tegoroczne zmagania w Lidze Mistrzów rozpoczął od wysokiego zwycięstwa z debiutantem rozgrywek Sabah Baku (4:0). Było to jedno z niewielu spotkań w tym sezonie, po którym kibice Czerwonych Diabłów mogli świętować komplet punktów. W Premier League podopieczni Michaela Carricka rozczarowują. Aktualnie notują serię czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa, a przed nimi kolejne duże wyzwanie.

We wtorek wieczorem (13 października) zmierzą się na wyjeździe z Atletico Madryt. Co ciekawe, będzie to dla nich okazja, żeby na żywo przyjrzeć się grze zawodnika, którym interesują się od dłuższego czasu. Mundo Deportivo informuje, że pod obserwacją jest Giuliano Simeone.

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W tym przypadku nie jest to zbieżność nazwisk. Giuliano to syn trenera Diego Simeone. 23-latek w sezonie 2024/2025 wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce i już go nie oddał. Od tego momentu wystąpił w 113 meczach, w których strzelił 14 bramek i zanotował 19 asyst.

Szanse na transfer są jednak niewielkie. Hiszpańska prasa sugeruje, że Simeone ma status nietykalnego w Atletico. Ekipa z Madrytu nie chce go sprzedawać za żadną cenę. Jeśli ktokolwiek się po niego zgłosi, zostanie odesłany do klauzuli odstępnego, która wynosi aż 500 milionów euro. W gronie zainteresowanych wymienia się również Tottenham oraz Manchester City.