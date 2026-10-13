Mazurek na liście życzeń klubu z Premier League

Bartosz Mazurek ma za sobą świetny start w barwach RB Salzburg. Z informacji TEAMtalk wynika, że przykuł uwagę klubu z Premier League. Nastolatek trafił na listę życzeń Brighton&Hove Albion.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Mazurek w kręgu zainteresowań Brighton

Bartosz Mazurek ma za sobą niesamowity czas. Kariera młodego piłkarza rozwija się w zawrotnym tempie. Wszystko zaczęło się od spotkania z Fiorentiną w Lidze Konferencji, w którym popisał się hat-trickiem. Tym samym wychowanek Jagiellonii Białystok zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów. Latem zaliczył transfer do RB Salzburg, choć na stole miał także opcje przeprowadzki do FC Porto.

W ostatnich tygodniach zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski, a w niedalekiej przyszłości niewykluczone, że dostanie powołanie do seniorskiej kadry. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w mediach już pojawiają się plotki, że niebawem może zaliczyć duży transfer.

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Mazurek to wyróżniająca się postać Salzburga, a austriacki gigant regularnie sprzedaje swoich najlepszych piłkarzy do topowych lig w Europie. Z doniesień serwisu TEAMtalk wynika, że 19-latek przykuł uwagę Brighton&Hove Albion, czyli przedstawiciela Premier League. Co ciekawe, Mewy obserwują środkowego pomocnika od dawna. Pierwszy raz zainteresowali się nim już dwa lata temu. Źródło sugeruje, że Mazurek to cel numer jeden dla Brighton.

W tym sezonie Mazurek wystąpił w 15 meczach, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty. We wrześniu został wybrany najlepszym piłkarzem Salzburga. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2031 roku. Jest obecnie wyceniany na 10 milionów euro.