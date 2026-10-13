Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (14.10.2026)

Kiedy gra Chwalińska?
Mecz Marie Bouzkova – Maja Chwalińska odbędzie się w środę, 14 października 2026 roku. Spotkanie 1/16 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się o godzinie 05:00 czasu polskiego.
Chwalińska zajmuje 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Bouzkova plasuje się na 28. pozycji. Obie zawodniczki znajdują się więc blisko siebie w światowym zestawieniu, co zapowiada wyrównany pojedynek. Polka jest nieznacznie wyżej sklasyfikowana, a stawką meczu będzie awans do 1/8 finału turnieju w Wuhan.
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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Chwalińska – Bouzkova zaplanowano na godzinę 05:00.
Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online
Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.
Mecz Marie Bouzkova – Maja Chwalińska będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV.
Mecz Chwalińskiej z Marie Bouzkovą w 1/16 finału WTA Wuhan rozpocznie się w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 05:00 czasu polskiego.
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