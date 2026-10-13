Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (14.10.2026)

Maja Chwalińska kontynuuje rywalizację w turnieju WTA Wuhan. W 1/16 finału polska tenisistka zmierzy się z Marie Bouzkovą. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Mecz Marie Bouzkova – Maja Chwalińska odbędzie się w środę, 14 października 2026 roku. Spotkanie 1/16 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się o godzinie 05:00 czasu polskiego.

Chwalińska zajmuje 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Bouzkova plasuje się na 28. pozycji. Obie zawodniczki znajdują się więc blisko siebie w światowym zestawieniu, co zapowiada wyrównany pojedynek. Polka jest nieznacznie wyżej sklasyfikowana, a stawką meczu będzie awans do 1/8 finału turnieju w Wuhan.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Chwalińska – Bouzkova zaplanowano na godzinę 05:00.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Marie Bouzkova – Maja Chwalińska będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Marie Bouzkovą w 1/16 finału WTA Wuhan rozpocznie się w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 05:00 czasu polskiego.

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