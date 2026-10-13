Galatasaray – FC Barcelona: typy, kursy, statystyki (13.10.2026)

FC Barcelona gra z Galatasaray w Lidze Mistrzów. Czy Lamine Yamal poprowadzi drużynę po wygraną w Stambule? Sprawdź przedmeczowe analizy.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Jules Kounde

Galatasaray Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2026 13:46

Lamine Yamal i FC Barcelona grają w Stambule z Galatasaray

FC Barcelona wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów po spektakularnym otwarciu sezonu. Lider hiszpańskiej La Ligi zmierzy się w drugiej kolejce fazy ligowej z Galatasaray na stadionie Rams Park w Stambule. Mecz zaplanowano na wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 21:00. Drużyna Hansiego Flicka, nazywana obecnie jedną z najskuteczniejszych ekip w czołowych europejskich ligach, przyjeżdża do Turcji po pełną pulę. Bukmacherzy dają Katalończykom aż 76 procent szans na zwycięstwo w tym wyjazdowym starciu.

Blaugrana demonstruje w tym sezonie imponującą skuteczność pod bramką rywali. Piłkarze z Barcelony zdobyli oszałamiające 36 bramek w pierwszych ośmiu spotkaniach kampanii, co daje średnią 4,5 gola na mecz. Rozgrywki europejskie otworzyli od efektownego triumfu 5:1 nad Feyenoordem na własnym stadionie. Potężna siła ognia w ataku wiąże się jednak z mniejszą stabilnością w tyłach. Ofensywny styl Flicka sprawia, że Barcelona traciła gole w czterech ostatnich meczach. Niemiecki szkoleniowiec poprowadził zespół w trzynastu wyjazdowych spotkaniach Ligi Mistrzów, w których zachował zaledwie jedno czyste konto.

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Lamine Yamal poprowadzi grę FC Barcelony

Absencja kontuzjowanego Raphinhi zmusza trenera gości do drobnych roszad w ofensywie. Główny ciężar ataków weźmie na siebie Lamine Yamal. Młody skrzydłowy zanotował kapitalny początek sezonu w lidze, zdobywając siedem goli w siedmiu meczach przed przerwą reprezentacyjną. Dołożył do tego również trafienie przeciwko Feyenoordowi w pucharach. Jego doskonała forma strzelecka to najpoważniejsze ostrzeżenie dla tureckiej defensywy.

Galatasaray stoi przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Turecki klub rozpoczął zmagania w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki 1:3 ze Sportingiem. Mimo przegranej, ekipa Okana Buruka utrzymywała się przy piłce przez blisko 62 procent czasu gry i oddała więcej strzałów niż rywale z Lizbony. Gospodarze liczą na wsparcie fanatycznej publiczności, rzucając do walki napastnika Victora Osimhena. W bieżących rozgrywkach nie przegrali jeszcze na własnym stadionie, notując dwa zwycięstwa i remis.

Statystyki z przeszłości wyraźnie faworyzują gości z Półwyspu Iberyjskiego. Barcelona wygrała sześć z dziesięciu dotychczasowych europejskich konfrontacji z Galatasaray. Katalończycy wywieźli też komplet punktów z trzech ostatnich wizyt w Stambule. Turcy jedyny raz pokonali Blaugranę na własnym terenie w 1994 roku, triumfując 2:1. Linia bramkowa dla tego spotkania została ustawiona bardzo wysoko i wynosi ponad cztery gole, co zwiastuje zaciętą i otwartą wymianę ciosów z obu stron.

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Galatasaray – FC Barcelona: statystyki i kluczowe fakty

Galatasaray przegrało tylko jeden z ostatnich 11 meczów u siebie w europejskich pucharach. Porażka 0:1 z Unionem SG w poprzednim sezonie była jedynym przypadkiem w tej serii, kiedy turecki klub nie zdołał zdobyć bramki.

Barcelona najczęściej spośród wszystkich drużyn kończyła fazę grupową lub ligową na pierwszym miejscu w erze Ligi Mistrzów – udało jej się to łącznie 19 razy, w tym 13 razy z rzędu w latach 2007/2008–2019/2020.

Od początku poprzedniego sezonu w meczach Barcelony w europejskich pucharach padało średnio 4,46 gola. „Blaugrana” zachowała czyste konto tylko raz w ostatnich 16 spotkaniach Ligi Mistrzów.

Po pierwszej kolejce pomocnik Galatasaray, Gabriel Sara, zajmuje drugie miejsce w rozgrywkach pod względem liczby prostopadłych podań (ma ich na koncie trzy), ustępując jedynie Martinowi Ødegaardowi, który zanotował ich sześć.

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