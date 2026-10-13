Barcelona widzi w nim idealnego partnera dla Yamala i Raphinhi

FC Barcelona cały czas rozgląda się na rynku za nowym napastnikiem. Z doniesień El Nacional wynika, że Hansi Flick chciałby mieć u siebie w składzie Viktora Gyokeresa. Uważa go za idealne uzupełnienie dla Raphinhi i Lamine Yamala.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Viktor Gyokeres celem FC Barcelony

FC Barcelona podczas letniego okna transferowego długo starała się przekonać Atletico Madryt do sprzedaży Juliana Alvareza. Argentyńczyk był ich priorytetem transferowym. To właśnie on miał zastąpić Roberta Lewandowskiego, który po czterech latach rozstał się z klubem. Ich starania nie przyniosły efektu, ponieważ ligowy rywal pozostawał nieugięty, wykluczając możliwość sprzedaży napastnika.

Katalończycy próbowali ściągnąć więc innych zawodników. Z podobnym skutkiem zakończyły się starania dot. transferu Lautaro Martineza. W efekcie na Spotify Camp Nou nie trafił latem żaden nominalny napastnik klasy światowej. Plany przeniesiono na kolejne miesiące.

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Obecnie cały czas trwa analiza rynku i poszczególnych opcji. Z informacji El Nacional wynika, że Hansi Flick chciałby mieć do swojej dyspozycji Viktora Gyokeresa. Szwed już latem był łączony z transferem do Katalonii, lecz ostatecznie do tego nie doszło. Źródło przekonuje, że dla szkoleniowca jest to piłkarz, który byłby idealnym uzupełnieniem ofensywnego trio u boku Raphinhi i Lamine Yamala.

Problem stanowi jednak cena, jakiej żąda Arsenal. Mówi się o 75 milionach euro, co zdaniem Deco jest zbyt dużą kwotą. Dyrektor sportowy nie jest przekonany na tyle do zawodnika, żeby zapłacić za niego aż taką sumę. W międzyczasie szuka innych alternatyw.