Tchouameni wskazał trzech kandydatów. Lamine Yamal może być zaskoczony

20:11, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Madrid Xtra (X)

Aurelien Tchouameni wskazał swoich faworytów do Złotej Piłki, pomijając Lamine Yamala. Jak informuje profil Madrid Xtra na platformie X, Francuz wyróżnił trzech innych zawodników.

Aurelien Tchouameni
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fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni wybrał swoich faworytów

Aurelien Tchouameni nie miał problemu z wyborem piłkarza, któremu przyznałby najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w futbolu. Francuz postawił na swojego rodaka Kyliana Mbappe, a wśród alternatywnych kandydatur wymienił także Ousmane’a Dembele oraz Michaela Olise. Na tej liście zabrakło jednak Lamine’a Yamala, który również należy do grona głośnych nazwisk w dyskusji o wyróżnieniu.

– Kylian Mbappe. Jeśli nie on, to inni francuscy piłkarze, tacy jak Dembele czy Olise – powiedział pomocnik Królewskich cytowany przez profil Madrid Xtra na platformie X.

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Brak nazwiska młodej gwiazdy FC Barcelony może zwrócić uwagę kibiców, zwłaszcza że Lamine Yamal jest wymieniany wśród kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Hiszpan ma za sobą sukcesy zespołowe, które wzmacniają jego pozycję w dyskusji, podczas gdy Mbappe może pochwalić się imponującym dorobkiem strzeleckim. Ostateczna ocena zależy jednak od kryteriów głosowania i osiągnięć branych pod uwagę w danym okresie.

Wypowiedź Tchouameniego pokazuje również, jak mocno francuski pomocnik wspiera swoich rodaków. Mbappe od lat należy do czołówki światowej piłki nożnej, Dembele ma za sobą udane występy, a Olise zyskuje coraz większe uznanie. Rozstrzygnięcie rywalizacji o Złotą Piłkę ma nastąpić pod koniec października, a lista faworytów pozostaje przedmiotem gorących dyskusji.

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