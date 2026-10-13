Bayern szykuje ruch za kulisami. Na stole nazwisko gwiazdy Barcelony

17:34, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport

Bayern Monachium szykuje się do konkretnych zmian w swojej ofensywie. "Sport" podał, że klub wytypował Daniego Olmo jako ważny cel transferowy na następny sezon.

Vincent Kompany
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fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium szykuje transferowy hit!

Bayern Monachium rozważa wzmocnienie składu zawodnikiem, który potrafi odnaleźć się na kilku pozycjach w ofensywie. Jak podał kataloński dziennik „Sport”, szczególne zainteresowanie reprezentantem Hiszpanii wykazuje dyrektor sportowy niemieckiego klubu Max Eberl. Wszechstronność zawodnika ma być jednym z argumentów przemawiających za jego kandydaturą.

Przeprowadzka pomocnika z FC Barcelony do Bundesligi może jednak zależeć od sytuacji kadrowej mistrza Niemiec. Według informacji Dani Olmo znalazłby się w kręgu zainteresowań Bayernu szczególnie wtedy, gdyby z Monachium odszedł Jamal Musiala lub Michael Olise. Na tym etapie nie ma jednak wieści o zawartym porozumieniu ani sfinalizowanych negocjacjach.

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Sam piłkarz ma inne powody, aby patrzeć na swoją przyszłość z optymizmem. Jego kontrakt z klubem z Camp Nou obowiązuje do 2030 roku, a według medialnych przekazów Hiszpan chciałby pozostać w Barcelonie. Jednocześnie musi walczyć o regularne występy w zespole prowadzonym przez trenera Hansiego Flicka, co może mieć znaczenie dla jego dalszej kariery.

Na razie ewentualny transfer pozostaje zatem scenariuszem, a nie przesądzoną decyzją. Bayern musi najpierw rozstrzygnąć kwestie dotyczące własnej kadry, natomiast Barcelona nie ma powodu, aby łatwo rezygnować z zawodnika związanego z klubem długoterminową umową. Zainteresowanie ze strony niemieckiego giganta może jednak sprawić, że nazwisko Daniego Olmo będzie wracać w kontekście letniego okna transferowego.

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