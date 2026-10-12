Borussia Dortmund widzi w nim drugiego Piszczka. Oto plan na Polaka

20:29, 12. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bild

Marcel Reguła znów jest blisko transferu do Borussii Dortmund. Z doniesień dziennika Bild wynika, że w Niemczech mają konkretny plan na reprezentanta Polski. Chcą z niego zrobić drugiego Łukasza Piszczka.

Marcel Reguła (z lewej)
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła (z lewej)

Reguła jak Piszczek. Borussia chce mu zmienić pozycję

Borussia Dortmund w końcówce letniego okna transferowego negocjowała transfer Marcela Reguły. Finalizacja transakcji była na finiszu, lecz ostatecznie reprezentant Polski nie zmienił klubu. Zamiast niego na Signal Iduna Park trafił Ethan Nwaneri. Mimo to wciąż istnieją szansę, że 19-latek trafi do giganta Bundesligi. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że BvB wróciła do rozmów ws. transferu zawodnika Zagłębia Lubin.

Negocjacje rozpoczęły się od nowa, lecz jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Marcel Reguła już w styczniu może zaliczyć transfer. Na szczegóły finansowe jeszcze za wcześnie. Natomiast z pewnością będzie to rekordowa sprzedaż Zagłębia Lubin.

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Ciekawe informacje dotarły do Polski bezpośrednio z Niemiec. Jak poinformował Bild, w Dortmundzie mają konkretny plan na polskiego piłkarza. Chcą z niego zrobić „drugiego Łukasza Piszczka”. Co to oznacza? Otóż sztab szkoleniowy widzi go w roli wahadłowego. Warto dodać, że Reguła głównie gra jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy. W takim przypadku rywalizowałby o miejsce w składzie z Julianem Ryersonem.

Reguła to wychowanek Miedziowych. W dorosłej piłce debiutował w sezonie 2023/2024 na poziomie Betclic 2. Ligi w rezerwach Zagłębia. Z kolei dla pierwszego zespołu wystąpił do tej pory w 53 spotkaniach, w których strzelił 10 bramek i zanotował 8 asyst.

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