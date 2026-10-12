A jednak! Oto nowy klub Carvajala, problem rozwiązany

Dani Carvajal wciąż nie ma klubu, lecz niebawem sytuacja ulegnie zmianie. Po małych zawirowaniach były piłkarz Realu Madryt wraca na boisku. Jak donosi Matteo Moretto, transfer do Getafe to kwestia czasu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Getafe finalizuje transfer Carvajala

Dani Carvajal bez wątpienia może się nazwać legendą Realu Madryt. Doświadczony piłkarz spędził praktycznie całą karierę na Bernabeu. Na swoim koncie ma ponad 450 występów, w których strzelił 14 bramek i zanotował 66 asyst. Więcej już nie będzie, ponieważ po zakończeniu poprzedniego sezonu 34-latek rozstał się z klubem. Jego kontrakt nie został przedłużony, a on sam stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Nowego klubu szuka od kilku miesięcy. Na początku października pojawiła się informacja, że ma dołączyć do Getafe. Pojawił się jednak nieoczekiwany problem, ponieważ transakcja nie mogła zostać sfinalizowana ze względu na przepisy finansowe w Hiszpanii. Klub był na limicie płac.

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Wygląda jednak na to, że wspomniany problem został rozwiązany. Z informacji Matteo Moretto wynika, że lada moment Carvajal powinien podpisać kontrakt z klubem. Co ciekawe, prawy obrońca poszedł na rękę Getafe, ponieważ zgodził się na wynagrodzenie nie większe niż 400 tysięcy euro rocznie.

To jednak nie koniec wzmocnień. Getafe oprócz Carvajala planuje jeszcze jedną zaskakującą transakcję. Razem z nim do zespołu ma dołączyć Dani Parejo, a więc wychowanek Realu Madryt oraz były piłkarz Villarrealu i Valencii.