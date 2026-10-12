Mazurek zagra w topowej lidze. W Austrii są nim zachwyceni

Bartosz Mazurek robi furorę w RB Salzburg. We wrześniu został piłkarzem miesiąca w klubie. Tom Middler w rozmowie z Kanałem Sportowym stwierdził, że reprezentant Polski jest na dobrej drodze do transferu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Mazurek na drodze do dużego transferu

Bartosz Mazurek to jedno z największych objawień w polskiej piłce w 2026 roku. Po raz pierwszy dał się poznać szerszej publice w meczu z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Ówczesny piłkarz Jagiellonii Białystok skompletował hat-tricka na Stadio Artemio Franchi. Latem zdecydował się na zagraniczny transfer. Choć interesowało się nim m.in. FC Porto, ostatecznie trafił do RB Salzburg, czyli austriackiego giganta.

W nowym klubie zaliczył fantastyczne wejście. Z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem. Łącznie zagrał w 15 meczach, w których strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty. We wrześniu kibice wybrali reprezentanta Polski najlepszym piłkarzem miesiąca w klubie.

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O Mazurku zrobiło się głośno. W Austrii są nim wręcz zachwyceni, o czym świadczy wypowiedź Toma Middlera dla Kanału Sportowego. Austriacki dziennikarz uważa, że 19-latek jest na dobrej drodze do dużego transferu do jednej z pięciu najlepszych lig w Europie.

– Klub jest zachwycony tym, jak dobrze sobie już radzi. Myślę, że nie mieliby nic przeciwko, gdyby jego integracja z pierwszą drużyną trwała nieco dłużej, ale już jest w podstawowym składzie, co oznacza, że w tym sezonie zdobędzie więcej doświadczenia i rozwinie się w kluczowych sytuacjach, gdy Salzburg ponownie będzie walczył o tytuły – powiedział Tom Middler w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– W ostatnich sezonach Salzburg nie miał tak elitarnej grupy młodych zawodników, ale istnieje duża nadzieja, że w tym roku pojawi się kolejna grupa znakomitych graczy. Jest jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić, ale z pewnością jest on na dobrej drodze do przejścia do Niemiec lub innej ligi z TOP5 – dodał.