Real Madryt i sędziowie znów na celowniku. Mourinho dolał oliwy do ognia

19:45, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Jose Mourinho uderzył w system sędziowania w Hiszpanii. Jak relacjonuje "AS", Portugalczyk zakwestionował sposób ujawniania nazwisk arbitrów, wskazując na niepokojącą rozbieżność.

Jose Mourinho
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho grzmiał w sprawie sędziów

Jose Mourinho nie zamierzał ukrywać swoich wątpliwości przed spotkaniem Realu Madryt z AS Romą. Portugalczyk zwrócił uwagę na przepisy dotyczące wyznaczania sędziów i podkreślił, że La Liga ujawnia obsadę spotkań znacznie wcześniej, niż przewidują to obowiązujące zasady. Trener podkreślił przy tym, że nie podważa uczciwości arbitrów jako grupy.

– Ufam wszystkim sędziom. Podejrzewam coś tylko wtedy, gdy prawo stanowi, że sędzia jest wybierany 24 godziny przed meczem, a wszyscy wiedzą o tym trzy tygodnie wcześniej. To bardzo dziwne – powiedział Mourinho cytowany przez „AS”.

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Trener został również zapytany o to, czy piłkarze Królewskich mają większe trudności z wykonywaniem odbiorów w La Liga niż w innych rozgrywkach, na przykład w Lidze Mistrzów. Jego odpowiedź była wymowna. – Kiedy zadasz mi to pytanie, będziesz znał odpowiedź – stwierdził Portugalczyk. Chwilę później dodał: – Po prostu nie chcesz tego powiedzieć. Wszyscy wiedzą.

Mourinho odniósł się także do kontrowersji sędziowskich związanych z meczem Realu z Villarreal. Nie chciał jednak szczegółowo analizować pracy arbitra. – Nie chcę rozmawiać o sędziach. Powiem coś, żebyście przestali mnie o to pytać. Zapraszam do obejrzenia pierwszej minuty meczu z Villarreal – zaznaczył trener.

Wypowiedzi Portugalczyka ponownie skierowały uwagę na sędziowanie w hiszpańskiej piłce. Szkoleniowiec nie przedstawił jednak dowodów na celowe nieprawidłowości, a jego słowa pozostają krytyką procedur i decyzji podejmowanych na boisku.

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