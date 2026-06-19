Mourinho poprosił kolejną gwiazdę Man City o transfer do Realu

Real Madryt pracuje nad następnym dużym transferem. Jose Mourinho ma osobiście zabiegać o obrońcę Manchesteru City, który mógłby zostać najdroższym defensorem w historii klubu.

fot. MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce jeszcze bardziej wzmocnić obronę Realu

Według informacji El Nacional Jose Mourinho osobiście skontaktował się z Rubenem Diasem, aby przekonać go do transferu do Realu Madryt. Portugalski trener szuka kolejnego środkowego obrońcy, mimo wcześniejszych ruchów kadrowych klubu.

Real ma już za sobą duże zmiany. Do drużyny trafili Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate i Denzel Dumfries. Do kadry ma wrócić także Endrick po wypożyczeniu do Olympique Lyon.

Mourinho nadal uważa jednak, że środek obrony wymaga wzmocnienia. Nie ma pełnego zaufania do Raula Asencio i Deana Huijsena, a dodatkowo w klubie zwracają uwagę na problemy zdrowotne Edera Militao. Nawet przedłużenie kontraktu przez Antonio Rudigera nie zamknęło tematu nowego stopera.

Ruben Dias może kosztować fortunę

Ruben Dias ma być jednym z piłkarzy Manchesteru City, którzy nie są pewni dalszej gry w klubie po odejściu Pepa Guardioli. Według źródła Portugalczyk może pójść drogą Bernardo Silvy, który został już ogłoszony zawodnikiem Realu.

Dias jest uznawany za jednego z najlepszych obrońców na świecie. W Manchesterze City wygrał już wszystko, a jego etap w Anglii może dobiegać końca.

Transfer nie będzie jednak tani. Manchester City ma oczekiwać co najmniej 65 milionów euro. Taka kwota uczyniłaby Diasa najdroższym obrońcą w historii Realu Madryt oraz całej La Liga.