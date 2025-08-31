Mistrz kraju rozpoczął negocjacje nt. transferu Kacpra Urbańskiego

Kacper Urbański w ostatnich dniach okienka transferowego zmieni najpewniej klub. Do gry o reprezentanta Polski włączyła się FC Kopenhaga, która rozpoczęła rozmowy z Bolonią, o czym donosi Nicolo Schira na platformie X.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

FC Kopenhaga rozpoczyna starania o transfer Urbańskiego

Kacper Urbański to obecnie najbardziej rozchwytywany reprezentant Polski. W ostatnich dniach mówiło się bowiem o zainteresowaniu aż trzech klubów: Legii Warszawa, RCD Mallorca oraz FC Kopenhagi. Wszystko to za sprawą faktu, że środkowy pomocnik nie ma zbyt wielkiej przyszłości w zespole Bolognii i jeszcze tego lata najpewniej zmieni barwy.

Oczywiście najbardziej fascynującym ruchem byłby jego powrót do PKO Ekstraklasy, gdzie z Legią mógłby grać o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, ale okazuje się, że rywale także są mocno zaangażowani. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie X (dawniej Twitter), FC Kopenhaga również rozpoczęła rozmowy z włoską Bologną ws. pozyskania Urbańskiego. Klub z Serie A ma oczekiwać za Polaka trzy miliony euro i nawet 40 procent kwoty od następnego transferu.

Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył jednego gola. 20-letni ofensywny pomocnik na koncie ma także 11 spotkań w reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na sześć milionów euro, a jego umowa z włoską Bolonią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

