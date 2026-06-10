Vinicius Junior zdecydował. Plan wejdzie w życie już za rok

09:33, 10. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Vinicius Junior od 2018 roku występuje na Santiago Bernabeu. Czy Real Madryt zdoła zatrzymać reprezentanta Brazylii? Diario AS twierdzi, że wychowanek Flamengo już wie, co wydarzy się w czerwcu 2027 roku.

Vinicius Junior
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ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior gotowy odejść z Realu

W lecie 2018 roku Real Madryt sprowadził brazylijskiego napastnika za 45 milionów euro. Od tamtej pory Vinicius Junior rozegrał już 375 spotkań w barwach Królewskich. Jego ofensywny dorobek to 128 goli i 100 asyst. W poprzednim sezonie 25-latek wystąpił w 53 meczach, zdobył 22 bramki i zaliczył 14 ostatnich podań.

Obecny kontrakt wychowanka Flamengo obowiązuje tylko do końca sezonu 2026/27. To oznacza, że już w styczniu reprezentant Canarinhos będzie mógł rozpocząć negocjacje z potencjalnym nowym pracodawcą i opuścić stolicę Hiszpanii jako wolny zawodnik.

Diario AS przekonuje, że Vinicius Junior postanowił wypełnić umowę wiążącą go z Los Blancos i w czerwcu 2027 odejść za darmo. Jeżeli Madrytczycy nie podejmą żadnych działań, pożegnają się ze swoją gwiazdą w dosyć zaskakujący sposób.

Chociaż w tej kwestii jeszcze nic nie zostało definitywnie rozstrzygnięte, coraz więcej wskazuje na to, że kolejny sezon może być ostatnim, który Brazylijczyk spędzi w szeregach Realu.

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