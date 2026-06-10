Vinicius Junior zdecydował. Plan wejdzie w życie już za rok

Vinicius Junior od 2018 roku występuje na Santiago Bernabeu. Czy Real Madryt zdoła zatrzymać reprezentanta Brazylii? Diario AS twierdzi, że wychowanek Flamengo już wie, co wydarzy się w czerwcu 2027 roku.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior gotowy odejść z Realu

W lecie 2018 roku Real Madryt sprowadził brazylijskiego napastnika za 45 milionów euro. Od tamtej pory Vinicius Junior rozegrał już 375 spotkań w barwach Królewskich. Jego ofensywny dorobek to 128 goli i 100 asyst. W poprzednim sezonie 25-latek wystąpił w 53 meczach, zdobył 22 bramki i zaliczył 14 ostatnich podań.

Obecny kontrakt wychowanka Flamengo obowiązuje tylko do końca sezonu 2026/27. To oznacza, że już w styczniu reprezentant Canarinhos będzie mógł rozpocząć negocjacje z potencjalnym nowym pracodawcą i opuścić stolicę Hiszpanii jako wolny zawodnik.

Diario AS przekonuje, że Vinicius Junior postanowił wypełnić umowę wiążącą go z Los Blancos i w czerwcu 2027 odejść za darmo. Jeżeli Madrytczycy nie podejmą żadnych działań, pożegnają się ze swoją gwiazdą w dosyć zaskakujący sposób.

Chociaż w tej kwestii jeszcze nic nie zostało definitywnie rozstrzygnięte, coraz więcej wskazuje na to, że kolejny sezon może być ostatnim, który Brazylijczyk spędzi w szeregach Realu.