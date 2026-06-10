Mbappe pokonał go o dwa gole. Zagra w krajowym gigancie

08:00, 10. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Yağız Sabuncuoğlu

Kylian Mbappe do końca sezonu walczył o koronę króla strzelców La Liga. Ostatecznie Francuz wygrał wyścig o dwa gole. Jego rywal, Vedat Muriqi, właśnie zmienia klubowe barwy.

Kylian Mbappe i Vedat Muriqi
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ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vedat Muriqi

Mbappe stracił rywala

Po tytuł najlepszego strzelca rozgrywek po raz drugi z rzędu sięgnął Kylian Mbappe. W sezonie 2024/25 La Liga reprezentant Francji zdobył 31 bramek i o cztery wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Tym razem reprezentant Francji zanotował 25 trafień. Tuż za jego plecami uplasował się Vedat Muriqi.

Mallorca pożegnała się z hiszpańską elitą i Kosowianin postanowił zmienić miejsce pracy. Lokalne media sugerowały, że doświadczony napastnik znalazł się na celowniku Barcelony, jednak Blaugrana ostatecznie nie skonkretyzowała zainteresowania tym transferem. 32-latek zaliczy przeprowadzkę do znanego sobie miejsca.

Muriqi po raz drugi w karierze założy koszulkę Fenerbahce. Yağız Sabuncuoğlu ujawnił, że turecki gigant zapłaci 15 milionów euro. Opłata za przeprowadzkę snajpera ma zostać rozłożona na trzy lata. Mallorca otrzyma 10% zysku z kolejnej sprzedaży swojej już byłej gwiazdy.

Reprezentant Kosowa w swoim CV ma 36 spotkań, 17 goli i 7 asyst w szeregach ekipy ze Stambułu. W barwach Fenerbahce występował w sezonie 2019/2020. W lecie 2020 roku za 21 mln euro odszedł do Lazio.

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